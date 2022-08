Abogada de Freddy Díaz: “Que acusen a un hombre de haber violado, no lo hace violador”

La abogada del parlamentario Freddy Díaz, Lissette Garrido, se habría pronunciado acerca de las acusaciones de abuso sexual por parte de su representado contra su exsecretaria, señalando que la información proporcionada para el caso, estaría incompleta.

“En el video en donde sale mi patrocinado cerrando la puerta de su despacho y donde se le acusa de haberla dejado encerrada a la señorita es totalmente falso. La señorita era secretaria del despacho y tenía llaves”, señaló.

Asimismo, la abogada Garrido habría ratificado su versión de que la relación que habría tenido su patrocinado con su exsecretaria habría sido completamente consentida, pidiendo que se respete el proceso de investigación, y la presunción de inocencia.

LA ABOGADA HABRÍA APOYADO AL MOVIMIENTO “NI UNA MENOS”

Del mismo modo, la abogada del parlamentario Freddy Díaz, Lissette Garrido, habría sido consultada por su participación en las marchas feministas “Ni una menos”, ya que actualmente estaría siendo la defensa de un presunto agresor sexual contra una mujer.

“Yo no luché por una desigualdad entre hombres y mujeres, para que las mujeres se sobrepongan a los hombres, yo luché por una igualdad, lo cual no se está dando. Que una mujer acuse a un hombre de haberla violado, no significa que el hombre sea un violador. Tenemos padres, hijos, hermanos. Seamos responsables con nuestras palabras, estamos en un Estado constitucional de derecho donde prima la presunción de inocencia”, finalizó.