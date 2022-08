Elvia Barrios: “Siempre he solicitado al presidente y al premier, mesura en sus expresiones”

La presidenta de la Corte Suprema del Perú y del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, se pronunció acerca de las críticas que habría emitido el presidente Pedro Castillo, el premier Aníbal Torres, y la bancada de Perú Libre sobre las investigaciones de presuntos actos de corrupción que estarían ocurriendo en el Gobierno.

“Creo que es una expresión totalmente desacertada y no responde a la realidad. Nosotros como Poder Judicial a través de nuestras decisiones judiciales afirmamos el valor justicia y consolidamos un Estado democrático de derecho”, señaló.

Asimismo, Barrios Alvarado habría aprovechado para hacer un llamado al presidente Castillo y al premier Anibal Torres, solicitando que tengan “mesura en sus expresiones”.

“Siempre he solicitado al presidente de la República, y al premier, mesura en sus expresiones, y he señalado que en el Poder Judicial impartimos justicia y no hacemos persecución política”, acotó.

SOBRE YENIFER PAREDES

De la misma manera, la presidenta de la Corte Suprema del Perú y del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, se habría negado a declarar acerca de la situación legal que estaría viviendo la acusada cuñada del mandatario, Yenifer Paredes.

“No puedo calificar ni adelantar opinión”, finalizó.