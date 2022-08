Yenifer Paredes dice que está “presta siempre a colaborar”

Durante la audiencia de apelación a la detención preliminar, la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, aseguró que “siempre” ha colaborado con la justicia en la investigación por presunto direccionamiento de obras públicas en Anguía.

“Desde un inicio he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones. Es más, estoy aquí 10 días y solamente me han citado 4 veces para hacer las respectivas declaraciones”.

Paredes también señaló que, pueden contar con ella para cualquier citación a colaborar con la justicia en el desarrollo de las investigaciones. “De todas maneras estoy presta siempre a colaborar y a saber que ya se cumplió el plazo que se ha establecido”, indicó.

Por último, sostuvo que ha estado mal de salud durante su detención. “También tengo que hacer conocimiento que he estado mal de salud, con COVID-19, lo sabían muy bien y necesito que eso sea tomado en cuenta porque ya cumplí con lo que se había establecido”, agregó la hermana de la primera dama.

PRISIÓN PREVENTIVA

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder pidió 36 meses de prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, ambos en organización criminal.

La solicitud emitida por el fiscal Hans Aguirre también recae contra el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero. De esta manera, el juez Raul Justiniano Romero, programará una audiencia pública en un plazo de 48 horas para determinar si los investigados cumplen con los requisitos para tal pedido.