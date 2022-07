Hugo Espino: “Tengo 10 contratos con el Estado desde el año 2019″

El empresario Hugo Espino, gerente general de JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C., se presentó esta mañana ante la Fiscalía de la Nación para declarar con respecto a su relación con Yenifer Paredes, a su salida, Espino habló brevemente con la prensa y confirmó tener 10 contratos con el Estado desde el año 2019.

“Trabajo desde el 2019 con mi empresa. No es una empresa fantasma. He dado toda la documentación a las autoridades competentes, donde tengo todos los contratos de arrendamiento, los pagos. Vino la pandemia y fue el motivo por el cual mi oficina no se encuentra en ese lugar. Tengo 10 contratos con el Estado desde el año 2019. Esa es toda la experiencia que puedo comentar”, señaló el empresario.

Asimismo, Espino rechazó todas las imputaciones en su contra y manifestó que se trata de la primera citación que le realiza el Ministerio Público y que tiene planeado asistir las veces que sea necesario.

"Estoy asistiendo a la primera citación que me ha realizado el equipo especial, dando la cara porque no tengo nada que esconder. Rechazo totalmente las imputaciones que indican que tengo algún tipo de delito”, expresó.

VÍNCULO CON YENIFER PAREDES

Como se recuerda, el último domingo 17 de julio, Espino ofreció una entrevista en la que negaba toda relación con el presunto ofrecimiento de obras ilícitas a nombre del Estado. No obstante, reconoció que Yenifer Paredes había trabajado para su empresa y confirmó que había sostenido una reunión con la primera dama Lilia Paredes. “Yo tengo una amistad con la Srta. Yenifer Paredes desde el 2019, yo no me he beneficiado de ninguna manera de esa amistad”, enfatizó en sus declaraciones.