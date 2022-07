El exjuez supremo se encuentra con orden de búsqueda y captura. Los agentes del Policía española no pudieron dar con su paradero.

El exjuez supremo, César Hinostroza habría fugado de España para evitar su extradición. El Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía de España no logó ubicarlo, cuando se acercaron a la vivienda en Madrid donde venía residiendo.

Los agentes llegaron al inmueble para hacer efectiva la orden de búsqueda, ubicación, captura y detención con fines de extradición al Perú.

Inmediatamente, se desplegó un operativo en Madrid para poder dar con el paradero de Hinostroza, sin embargo no han podido localizarlo.

FUGA

Según el ex ministro del Interior, Rubén Vargas, turistas peruanos vieron a Hinostroza en Bélgica.

“ El 3 de julio, el señor César Hinostroza se volvió a fugar. Esta vez desde España. Ese día el exmagistrado fue visto caminando por las calles principales de Bruselas, capital de Bélgica. Los que lo vieron son turistas peruanos que están de visita también en ese país”, comentó Vargas en una entrevista a RPP.

NEGLIGENCIA

Asimismo, el procurador anticorrupción, Javier Pachecho, reveló que Hinostroza no se presentaba ante las autoridades españolas desde el pasado 2 de junio.

“Se nos comunica que César Hinostroza no ha firmado el cuaderno desde el 2 de junio. No está cumpliendo con las reglas que se le impuso. Nosotros tomamos conocimiento ayer, por lo que presumimos que ya no está en suelo español,” señaló a RPP.