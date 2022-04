Karelim López revela que financió parte de la fiesta de cumpleaños de Pedro Castillo en Palacio

La empresaria Karelim López reveló a la Fiscalía que organizó y financió parte de la fiesta de cumpleaños del presidente de la República, Pedro Castillo, llevada a cabo en Palacio de Gobierno el pasado 19 de octubre de 2021.

La celebración del presidente se habría planificado de manera imprevista, tan solo un día antes de la fecha. Así lo detalla el registro de visitas de Palacio de Gobierno, donde se observa una visita de Karelim López a Bruno Pacheco para una reunión de trabajo.

Ese día, se acordó que la fiesta de Castillo debía tener mariachis, show de Las Brisas del Titicaca, música típica, carnero al palo y cocteles.

"Yo gasté en todo ello 7 mil soles, de los cuáles 5 mil me entregó Bruno Pacheco indicando que era la cuota de los ministros, pero no me reembolsaron los 2 mil restantes", reveló Karelim a la Fiscalía.