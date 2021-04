Hinostroza sobre su situación legal: "Pienso que en Perú no va a haber un proceso justo"

En declaraciones a medios locales, el exjuez de los 'CNM audios' y los 'Cuellos blancos' dijo no tener nada de que arrepentirse.

El exjuez César Hinostroza se pronunció luego de que fuerza rechazado el pedido por parte de su defensa para la evaluación de la ampliación de su extradición desde España.

En declaraciones a Canal N, Hinostroza respondió: "Si pregunta sobre el recurso del abogado, el recurso que plantea, jamás, a nadie han rebajado la pena". Aseguró que no tiene nada de qué arrepentirse y cuestionó un eventual proceso en nuestro país.

"Nada, no (me arrepiento de nada). Yo le he pedido perdón a Dios por todos los pecados que he cometido, que me juzgue Dios, no los seres humanos", expresó.

"Pienso que en Perú no va a haber un proceso justo, no hay imparcialidad, no hay objetividad", añadió el protagonista de los casos CNM Audios - Cuellos blancos. Tras revisarse el caso de extradición este lunes, la justicia española suspendió indefinidamente su evaluación.