Martín Vizcarra: PJ dejó al voto pedido fiscal que insiste en prisión preventiva

Luego de escuchar el pedido del Ministerio Público y los descargos del expresidente Martín Vizcarra, la 1° Sala de Apelaciones dejó al voto la apelación al rechazo al pedido de prisión preventiva, e informó la resolución será notificada "en la oportunidad establecida por ley".

Durante la audiencia, el exmandatario sostuvo que la acusación de la fiscalía se caerá porque no tiene argumentos y señaló que se siente como “chivo expiatorio”

"Esta misma Fiscalía viene haciendo una acusación que en el juicio se verá que se va a caer porque no hay argumentos, no hay base sólida, solo dichos. Yo me siento en esta situación como un chivo expiatorio: como no hay nada que mostrar en el caso Odebrecht, en el caso Club de la Construcción, como no hay nadie en la cárcel en esos casos, meteremos a la cárcel a un gobernador regional. Por eso decimos que nos sentimos perseguidos políticamente, no con la intención de evadir a la justicia, sino porque la cancha no está pareja", indicó.

MINISTERIO PÚBLICO:

En la sesión, la fiscal adjunta Teresa Tapia, del Equipo Especial Lava Jato, cuestionó lo establecido por la magistrada María de los Ángeles Álvarez, y consideró que la campaña al Congreso de Martín Vizcarra no constituye un arraigo laboral porque no percibe sueldo y que, además, no determina la certeza de que vaya a ocupar un cargo.

Añadió que el ex jefe de Estado "tiene facilidades para salir del país y permanecer en el pasajero".