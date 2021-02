Fiscal Tello a general Astudillo: “Allanamiento está amparado por el Poder Judicial”

Luego que el General César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, cuestionara el allanamiento a su domicilio por parte del Ministerio Público, el fiscal Omar Tello señaló que dichas diligencias son un proceso regular porque fue ordenado por el Poder Judicial.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción calificó de lamentables las declaraciones del alto mando militar, quien adelantó que tomará acciones legales contra el fiscal a cargo del caso por corrupción.

“Creo que las palabras lamentables del general al calificar al fiscal a cargo del caso como corrupto está muy alejado de lo que está sucediendo. Es más, por qué lo tilda de esa manera, creo que debiera explicarlo”, señaló el representante del Ministerio Público en RPP.

¿SE DEBIÓ NOTIFICAR AL INVESTIGADO?

Sobre la denuncia de Astudillo, quien señaló que no fue notificado sobre dicha diligencia, el fiscal Tello aclaró que el allanamiento es un proceso que no requiere de una notificación pues la intención es recabar información.

“Un allanamiento no tiene que comunicarse a las personas porque sencillamente si se les comunica, llegamos a la vivienda y no encontramos nada. Si no fue notificado es porque está dentro de un procedimiento regular que ha estado amparado y supervisado por el Poder Judicial”, remarcó.