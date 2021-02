General Astudillo tras allanamiento: “Me apena cómo actúa el MP, estoy indignado”

El General César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, cuestionó el allanamiento a su domicilio y anunció que tomará acciones legales tras asegurar que existió irregularidades en la diligencia.

No solo estoy indignado, me apena cómo actúa el Ministerio Público, estoy indignado, haré todo lo que pueda para que ese fiscal corrupto reciba todo el peso de la ley, no tengo una sola notificación, ni un mensaje, ni un correo”, señaló en RPP.

El alto mando militar también señaló que los fiscales “presiona a colaboradores eficaces” para conseguir versiones que apoyen sus tesis, por lo que denunciará al responsable de las diligencias.

“Yo iré hasta instancias internacionales, no les tengo miedo”. “No voy a dar un paso al costado [al cargo]. Yo me voy poner firme y demostraré mi inocencia, denunciaré a esta gente que involucra el honor de las personas”, señaló.

EL CASO:

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur allanó esta mañana las viviendas del general César Astudillo Salcedo y otros 11 investigados por la sustracción y venta de combustible asignado al Ejército Peruano.