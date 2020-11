Vela sobre filtración de investigación a Vizcarra a la prensa: nosotros no tenemos responsabilidad

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, declaró que dentro de su grupo de trabajo no hay responsabilidad ante los sucesos políticos que llevaron a la vacancia de Martín Vizcarra.

Luego que se filtraran documentos de la investigación fiscal contra Martín Vizcarra a la prensa y que fueron usados por el Congreso para argumentar la vacancia presidencial, el fiscal Vela se pronunció. "No tenemos ninguna responsabilidad porque no somos políticos, somos fiscales. Nos dedicamos a averiguar la verdad en graves casos de corrupción y lavado de activos", manifestó al diario Perú 21.

"Muchas personas tienen dominio de esa información. El fiscal (Germán) Juárez (Atoche) me ha informado que él no ha filtrado nada", señaló Vela y agregó que “toda la información que se entregó en los cuadernos reservados de colaboración eficaz, el fiscal Germán Juárez la trasladó a la carpeta de investigación abierta a Vizcarra. En ese proceso no solo está Vizcarra, también otros investigados y la Procuraduría ad hoc", explicó.

DENUNCIA DEL DIARIO LA REPÚBLICA

El fiscal Vela rechazó las acusaciones publicadas en un informe del diario La República, que señalan que el fiscal Juárez Atoche habría exigido a los aspirantes a colaboradores eficaces, involucrados en el caso del ‘club de la construcción’, información contra el presidente Vizcarra.

"Eso es falso, son expresiones difamatorias. Hemos solicitado a la fiscal de la Nación que canalice esa supuesta documentación que refiere el diario y que nosotros no conocemos y que sea sometida al Consejo de la Prensa Peruana para saber si la actitud periodística cumple con los objetivos de veracidad y buena fe que debe cumplir la prensa", explicó en una entrevista para Perú21.