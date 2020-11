Martín Vizcarra llegó a Ministerio Público para responder por caso Obrainsa

El expresidente Martín Vizcarra llegó hasta las oficinas del fiscal Germán Juárez Atoche en el Ministerio Público para responder a la investigación del caso Obrainsa, sobre presuntos cobros irregulares en las obras Lomas de Ilo y la construcción del hospital de Moquegua.

El mandatario señaló que cumplirá el compromiso con la justicia. “Vamos a dar toda la información que requiera. Como ciudadano no voy a dejar el país, no me voy a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica, me quedo en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, indicó Vizcarra a la prensa.

Además, el exmandatario dijo que también ha solicitado que se levante su secreto bancario y secreto de comunicaciones, como muestra de absoluta transparencia.

NOTICIA EN DESARROLLO...