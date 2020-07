César Hinostroza: exjuez supremo respondió a denuncia de la Fiscal de la Nación

Desde España, el exjuez supremo, César Hinostroza Pariachi, respondió a la denuncia interpuesta en su contra ante el Congreso por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el presunto delito de cohecho activo; calificando la acusación de "arbitraria y calumniosa".

"Me ha denunciado ante el Congreso a sabiendas que no he cometido delito alguno. Ha citado hechos falsos para forzar presuntamente la existencia del delito. Pido al Congreso que cuando se inicie el antejuicio se cumpla con lo dispuesto en el artículo 89 del Congreso que establece el debido proceso del Parlamento", expresó.

La fiscal imputa a Hinostroza, supuestamente líder de la banda Los Cuellos Blancos del Puerto "de haber usado su influencia para acelerar el trámite de un proceso judicial que le favorecía con el reintegro de sus remuneraciones homologadas, que ascendía a S/ 1 millón 961 mil", en un presunto intercambio de favores con otro juez, informa RPP.

Al respecto, el exjuez señaló que las pruebas presentadas por Ávalos, que al acusarlo cometió delito de "abuso de autoridad", "son falsas". "La fiscal ha adulterado indicios para forzar la denuncia (...) el país está notificado. La Fiscalía está en manos de personas que no ofrecen garantías y que ha claudicado en respetar la ley", respondió.