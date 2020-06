‘Peter Ferrari’ fue puesto en libertad tras 41 meses de prisión preventiva

ACTUALIZACIÓN

Tras obtener su libertad, ‘Peter Ferrari’ fue captado junto a su hijo departiendo bebidas en el hotel “Jian”, ubicado en la avenida Aviación, en el distrito de San Borja, donde cumplirá la cuarentena por el coronavirus.

Fue puesto en libertad tras pagar una caución por 100 mil soles y deberá seguir ciertas reglas de conducta. Aclaró que no piensa escapar del país ya que incluso su pasaporte lo entregó a las autoridades.

NOTA ORIGINAL

Pedro David Pérez Miranda, conocido en el entorno delictivo como ‘Peter Ferrari’, salió del penal de Cochamarca en Cerro de Pasco el último viernes, tras cumplir 41 meses de prisión preventiva.

De acuerdo a un medio local, retornó a Lima para alojarse en un hotel ubicado en el distrito de San Borja. ‘Peter Ferrari’ fue puesto en libertad bajo comparecencia y continuará siendo investigado por la Fiscalía.

Es acusado por el presunto delito de lavado de activos, cuyo origen habría sido de la minería ilegal (exportar oro ilegal por más de US$625 millones). Ahora deberá ir a firmar a la Sala Nacional para informar o justificar sus actividades.

“Yo no tengo nada que ocultar, no he cometido ningún delito. Todas mis cosas lo he hecho por el conducto regular. No he hecho nada ilegal”, señaló ‘Peter Ferrari’ al citado medio de comunicación.