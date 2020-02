PJ admitió a tramite denuncia de hijos de Alan García contra Luis Nava

Hijos del expresidente señalaron que el ex hombre de confianza de García afectó su honor solo para imputarlo. Nava deberá comparecer el 17 de marzo.

La denuncia por calumnia y difamación agravada que interpusieron los hijos el fallecido expresidente Alan García contra el secretario de Palacio de Gobierno durante el segundo gobierno aprista, Luis Nava Guibert , fue admitida a trámite por el Segundo Juzgado Penal de Lima.

Dicha demanda fue presentada por Alan Raúl, Luciana y Gabriela García Nores, junto a la ex primera dama Pilar Nores, luego de que el también exministro de la Producción testificara ante el equipo especial Lava Jato el pasado 25 de setiembre en el penal Miguel Castro Castro.

“Alan García me comentó que sus tres hijos, Alan Raúl, Luciana y Gabriela estudiaron en universidades privadas en el extranjero, por dos o tres años, con un monto aproximado de 60 mil dólares cada uno, aparte de otros gastos”, manifestó entonces.

Tras decidir acogerse a la colaboración eficaz el ex hombre de confianza de García Pérez reveló los presuntos sobornos de Odebrecht al ex jefe de Estado para adjudicarse la obra del Metro de Lima. No obstante, los demandantes señalan que Nava afectó su honor solo para imputar al expresidente.

Agregaron además que este no tiene prueba alguna de su versión, por lo cual consignan en su denuncia que está demostrado el delito de difamación, que el presunto autor está identificado y que la acción penal no ha prescrito.

Por su parte, el juez Luis Sánchez dispuso el inicio de las investigaciones en forma sumaria, así como una comparecencia simple para Nava el 17 de marzo en su domicilio, donde cumple arresto. Los demandantes deberán acudir el siguiente 18 al despacho del juzgado penal.