Tomás Gálvez sobre audios con César Hinostroza: “Yo puedo llamar a quien me da la gana”

El fiscal supremo aseguró que “nunca mintió” sobre los audios difundidos con el ex juez supremo César Hinostroza donde se le escucha solicitar “un apoyo para su amigo".

El fiscal supremo Tomás Gálvez, en quien pesa una investigación por integrar la banda Los Cuellos Blancos del Puerto, indicó que nunca mintió sobre los audios difundidos con el exjuez supremo César Hinostroza, en el que se le escucha solicitar “un apoyo para su amigo”.

“Yo he trabajado con Hinostroza un año en la Academia Nacional de la Magistratura. Me comunicaba con él, una o dos veces a la semana. Es decir, más de cien veces al año. Hemos generado amistad, eso he dicho”, expresó en diálogo con Radio Nacional.

“Yo puedo llamar a quién se me da la gana. En ese momento yo lo llamé (a César Hinostroza) para que apoye a un amigo que estaba en un estado de depresión. Como amigo. Dándole un consejo que no tiene nada que ver absolutamente nada con un caso. Yo llamo a quién me da la gana”, dijo Gálvez.