Yeni Vilcatoma: El poder del dinero ha hecho que 'Goro' eluda la justicia

La congresista Yeni Vilcatoma, quien revisó el caso 'La Centralita', cuando ejerció el cargo como fiscal provincial del Santa de la región Ancash, expresó su preocupación tras la liberación del sicario Rubén Moreno Olivo, alias "Goro", quien pertenecía a la red criminal del expresidente regional de Áncash César Álvarez.

La ex procuradora anticorrupción indicó que la liberación del sicario tiene como responsable principal al Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE), además al presidente de la Corte Superior del Santa.

Dicha corte superior provincial no habría cumplido con notificar al INPE sobre la sentencia de 25 años que pesaba sobre el sicario "Goro" por el primer atentado que sufrió Ezequiel Nolasco, ex consejero regional de áncash; expresó la congresista.

"Se ha evidenciado corrupción porque desde que se dictó esta sentencia de 25 años, debió él empezar a cumplirla, ser inscrita y empezar a correr años de carcelería (...).Aquí ha habido una irregularidad, esa es la gravedad de los hechos", indicó Vilcatoma.

La congresista pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, que por medio del Ministerio del Interior se den medidas de protección para la hija del ex consejero regional, Fiorella Nolasco.