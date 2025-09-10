Alerta por variante “Frankenstein” del COVID-19 que tiene síntomas de gripe común

Una nueva variante del COVID-19, denominada “Frankenstein”, ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias internacionales por su rápido avance y el temor de que provoque una crisis sanitaria similar a la del 2020. Los especialistas advierten que sus síntomas pueden confundirse fácilmente con los de una gripe común, lo que dificulta su detección temprana.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante pasó de representar el 28,4% de los casos globales en junio a un preocupante 48,3% en julio, lo que confirma su acelerada propagación. Hasta el momento, el virus ha sido identificado en países de Europa, Asia, además de Argentina y Brasil, donde ya se monitorean sus efectos en la población.

Los médicos detallan que los principales síntomas son fiebre, dolor de garganta, tos seca y fatiga, aunque el rasgo más distintivo de esta variante es la afonía, es decir, la pérdida parcial o total de la voz. Esto ha llevado a los especialistas a recomendar a la ciudadanía no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud en caso de presentar estas señales.

OMS ALERTA POR INCREMENTO DE CASOS

En el Perú aún no se ha detectado la presencia de esta variante, sin embargo, el Ministerio de Salud (Minsa) y otros organismos de control epidemiológico mantienen la vigilancia activa ante un eventual ingreso. La rápida propagación y la similitud de síntomas con enfermedades comunes preocupan a las autoridades, que instan a la población a reforzar las medidas de prevención.