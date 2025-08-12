Población busca alternativas caseras ante alerta por pastas dentales dañinas

Gran preocupación ha generado en la población la alerta emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) sobre algunas pastas dentales de reconocidas marcas que contienen fluoruro de estaño, componente que puede ser altamente dañino para la salud bucal.

Especialistas advierten que el contacto con este tipo de pastas podría provocar heridas, llagas, dolores, irritación y otros problemas en la mucosa oral. Ante la advertencia, algunos ciudadanos han optado por reemplazar estos productos por alternativas caseras.

Entre los métodos mencionados por la población figuran el uso de bicarbonato de sodio, que además de mantener una buena higiene bucal ayuda a aclarar el tono de los dientes; el limón diluido en agua; el aceite de coco; la sábila; e incluso la limpieza únicamente con cepillo y agua. Sin embargo, los expertos recomiendan cautela.

¿SON EFECTIVOS?

Los especialistas señalan que, aunque el bicarbonato puede ser útil, su uso frecuente puede dañar el esmalte, por lo que aconsejan emplearlo solo una vez por semana. También descartan métodos como el limón, el vinagre o el carbón activado debido a que su acidez puede afectar la dentadura, incluso si se busca un blanqueamiento casero.