Congreso: proponen número estandarizado para llamadas comerciales

Un nuevo proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República propone implementar un número estandarizado para las llamadas comerciales, con el objetivo de frenar el creciente spam que afecta a miles de usuarios diariamente. La iniciativa busca proteger a los ciudadanos y dar mayor transparencia a las comunicaciones telefónicas.

Miles de usuarios han denunciado el constante hostigamiento de empresas de call center que ofrecen servicios sin autorización previa. Las llamadas se realizan incluso en horarios laborales, durante emergencias o por la noche, generando incomodidad y afectando la vida cotidiana de las personas.

A pesar de bloquear números desconocidos, las empresas recurren a diferentes líneas para continuar sus campañas comerciales, lo que dificulta la identificación de llamadas publicitarias y mantiene a los usuarios expuestos a este tipo de comunicación no deseada.

MEDIDAS PARA PROTEGER AL CONSUMIDOR

La congresista Diana González, de la bancada Avanza País, propone que todas las llamadas de call centers, centrales automáticas o servicios de telemercadeo incluyan un código especial que permita al usuario identificar de inmediato que se trata de una llamada publicitaria.

Además, el proyecto establece que cualquier contrato cerrado telefónicamente con adultos mayores de 70 años deberá ser confirmado con firma física, con el fin de evitar abusos o presiones indebidas.