José Manuel Saavedra sobre vacancia de Dina Boluarte: "Ella es la que ha cosechado todo esto"

El experto en seguridad, José Manuel Saavedra, se pronunció luego que el Congreso de la República aprobó la vacancia de la ahora expresidenta Dina Boluarte Zegarra, por incapacidad moral permanente.

En entrevista para Paren Todo, el experto en temas de seguridad señaló que la prematura salida del poder de Boluarte es resultado de lo que ella misma "ha cosechado", debido a su inacción ante el desborde de la inseguridad ciudadana y sus polémicas declaraciones minimizando el tema.

"Ella nunca estuvo interesada en la seguridad ciudadana, por eso que hubo un desborde total y la gota que derramó el vaso para la vacancia fue el atentado contra Agua Marina [...] esa vacancia se veía venir. Ella es la que ha cosechado todo esto", dijo.

SOBRE MENSAJE

Asimismo, Saavedra cuestionó la demora de Boluarte Zegarra en emitir su último mensaje a la Nación tras ser vacada: "Han habido 3 horas de un vacío de no saber qué estaba haciendo la presidenta Boluarte", sostuvo.