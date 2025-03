Alexandra Hörler arremete contra Santiváñez: "Este señor no tiene sange en la cara"

La conductora de "¡Paren Todo!", Alexandra Hörler, se pronunció sobre las recientes declaraciones de Juan José Santiváñez, quien tras ser censurado por el Congreso, calificó su gestión como "10 meses de arduo trabajo", y destacó los "logros" y las "mejoras" que consiguió en beneficio de la Policía Nacional.

Al respecto, la periodista arremetió contra el saliente ministro del Interior, a quien tildó de "sinvergüenza" por destacar sus presuntos logros, pese al desborde de la delincuencia y los alarmantes aumentos en cifras de extorsión y sicariato.

"Este señor no tiene memoria, no tiene capacidad y no tiene sangre en la cara [...] nadie le agradece nada a usted, lo único que tenemos que agradecer es que vivamos en un país donde no podamos salir tranquilos a la calle [...] hace rato que tenía que haberse retirado y no terminar saliendo por la puerta falsa. Por necio terminó yéndose por la puerta de atrás, como lo hacen todos los incapaces", dijo.

SOBRE DINA BOLUARTE

Asimismo, Hörler tuvo duras palabras para la presidenta de la República, Dina Boluarte, por defender hasta el último minuto a Santiváñez y aseguró que su gestión como mandataria dejará "un recuerdo catastrófico".

"Yo no entiendo cómo puede ser presidenta de la República esa señora que canta el gato ron ron y esas cancioncitas que les cantaban a los niños cuando ella iba al colegio, cuando estamos en semejante emergencia. Es la primera presidenta del Perú, usted ha podido pasar a la historia como una grande [...] lamentablemente, lo único que va a dejar es un recuerdo catastrófico, horroroso, de lo que fue su gestión", sostuvo.