¿Marisol y Pamela López pueden ir presas?: Las implicancias legales de difundir chats privados

La abogada de familia, Claudia Zumaeta, se pronunció tras las impactantes revelaciones de Pamela López en el estreno de "El Valor de la Verdad", donde contó todos los pormenores de su tormentosa relación con el futbolista Christian Cueva y sus infidelidades.

En conversación con Paren Todo, la jurista señaló que, debido a que Pamela López mostró conversaciones privadas de WhatsApp sin el consentimiento de la otra parte (Cueva), podría ser condenada con una pena privativa de la libertad de entre 2 a 4 años.

"La señora Pamela López sería pasiva de una denuncia penal por el delito a la violación a la intimidad. Aquel que difunda material o contenido de la vida personal o familiar será sancionado con pena privativa [...] será un agravante cuando este material sea difundido a través de las redes sociales o tecnológicas. En este caso, ella lo ha mostrado a nivel nacional", dijo.

¿QUÉ PASARÍA CON MARISOL?

Aún escenario aún más adverso tendría la "Faraona de la Cumbia", Marisol, quien el día de ayer filtró conversaciones que sostuvo con "Aladino" en un programa de espectáculos.

"Pamela en un principio podría salvarse, porque ella podría apelar y decir que (mostró los chats) en su calidad de esposa y porque estaba dolida, puede tener argumentos, pero la señora Marisol no los tiene, no hay vínculo, no se salva", sostuvo.