Indemnización económica por infidelidad: ¿En qué casos aplica y cómo acceder a dicha compensación?

¿Sabía usted que puede solicitar una indemnización económica por infidelidad?, así es. Aunque usted no lo crea, existen leyes en el Perú que permiten a una persona solicitar una compensación en caso ser víctima de infidelidad por parte de su pareja.

Al respecto, la abogada Nadia Tarazona, explicó durante el segmento "Espacio Legal" de ¡Paren Todo!, que esta indemnización corresponde únicamente a las personas que están casadas con la pareja infiel.

"Cuando existe un matrimonio de por medio sí podríamos pedir esta indemnización por daño moral, mientras vamos haciendo el divorcio. Si no hay matrimonio de por medio, ya no podría recurrir a una indemnización por daño moral. Podría presentar una demanda por violencia psicológica, pedir los derechos que le corresponden a los niños si es que hubiesen, pero más de ello no lo podría hacer", dijo.

PRUEBAS

Asimismo, la jurista señaló que, para acceder a esta indemnización, la persona en cuestión debe contar con pruebas que certifiquen la infidelidad de su pareja: "Videos, mensajes de texto, capturas de pantalla, fotos, testimonios, todo lo que yo pueda encontrar que acredite de manera fehaciente que ha habido una infidelidad", sostuvo.