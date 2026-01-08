Sicarios asesinan a joven dentro de vehículo en Piura: Criminales se habrían equivocado de objetivo

El norte del país se volvió a teñir de sangre, luego que en la ciudad de Piura, un grupo de sicarios acabó con la vida de un joven de 24 años, quien fue acribillado cuando se encontraba a bordo de un vehículo em el distrito de La Unión.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. A plena luz del día, cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas interceptaron al auto donde se trasladaba la víctima, identificada como Fabián Bancayán Fiestas (24).

Los criminales dispararon hasta en quince oportunidades contra el vehículo para luego huir con rumbo desconocido tras acabar con la vida del joven soldador, quien estaba próximo a convertirse en padre de familia. Otra persona que se encontraba a bordo de la unidad también resultó herida.

SICARIOS SE HABRÍAN EQUIVOCADO

Las primeras informaciones policiales apuntan a que los sicarios se habrían equivocado de persona, y habrían asesinado a Bancayán Fiestas por error. El verdadero objetivo sería una persona que reside cerca al lugar de los hechos y estaría involucrado en temas delictivos.