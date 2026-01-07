¿Interesado en servir a tu patria? Estos son los beneficios si te unes al Ejército del Perú

Cada vez menos jóvenes deciden integrarse voluntariamente a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército del Perú, pese a que muchos aseguran que sí defenderían al país en caso de una guerra. Sin embargo, gran parte de la población juvenil desconoce los beneficios reales que ofrece el servicio militar voluntario.

El Ejército del Perú continúa siendo la primera línea de defensa del país, encargada de proteger el territorio nacional, pero la falta de información ha generado desinterés entre los jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad y quieren servir a su patria, optan por no inscribirse pese a contar con oportunidades que pueden ayudarles en su desarrollo personal y profesional.

Uno de los principales beneficios para quienes ingresan al Ejército es la alimentación gratuita y asegurada, además de una subvención económica mensual durante el tiempo de servicio. Este apoyo permite que los jóvenes puedan cubrir sus necesidades básicas mientras cumplen con su deber hacia la patria.

SALUD, EDUCACIÓN Y DESCUENTOS PARA QUIENES SIRVEN AL PAÍS

El servicio militar también brinda acceso a atención médica en hospitales y centros de salud de la institución, así como descuentos del 50 % en museos, eventos deportivos y actividades culturales. A ello se suman las facilidades para postular a universidades e institutos, incluso mediante convenios con programas como Beca 18, luego del primer año de servicio.

Los jóvenes interesados en servir voluntariamente al Perú pueden inscribirse en las oficinas del Ejército a nivel nacional, una vez que cumplan 18 años, requisito indispensable para iniciar el proceso de incorporación y formar parte de las Fuerzas Armadas del país.