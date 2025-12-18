Camioneta fuera de control choca contra motocarga en Arequipa: Mujer se salvó de milagro

Un nuevo accidente vehicular se registró en la ciudad de Arequipa, donde una camioneta fuera de control terminó impactando contra un árbol y una motocarga que se encontraba estacionada afuera de una vivienda.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho en el distrito de Socabaya. A plena luz del día, la unidad de color blanco perdió el control y colisionó con el vehículo de carga estacionado, asimismo, estuvo a punto de embestir a una joven estudiante que circulaba por la zona.

La joven, identificada como Daniela Escobar, salió de su vivienda y caminaba por la vereda de la urbanización El Bosque, cuando la camioneta impactó a pocos centímetros de su ubicación, salvándose de lo que pudo ser una muerte segura.

CONDUCTOR DETENIDO

La joven logró ponerse de pie por sus propios medios y sólo terminó con heridas leves, no obstante, el conductor de la camioneta, lejos de auxiliarla, decidió darse a la fuga. Afortunadamente, el chofer fue intervenido metros más adelante.