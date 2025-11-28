Directora de colegio en Ica es acusada de maltratar alumnos: Padres piden su destitución

En la ciudad de Ica, un grupo de padres de familia del centro educativo El Huarangal, alzaron su voz de protesta y denunciaron que la directora de dicha casa de estudios maltrata a los escolares e incluso, a algunos de los padres.

En declaraciones para Paren Todo, los padres señalaron que llevan años con este problema y exigen la destitución inmediata de la directora. Asimismo, señalaron que acudieron a la UGEL para denunciar este hecho, sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta.

"Hemos ido a la UGEL y hasta el momento, a pesar de que el especialista ha venido al colegio y ha escuchado nuestros reclamos, nuestras quejas, no nos dan una solución", señaló una madre de familia en diálogo con nuestro reportero.

TIENE "VARA"

Asimismo, los padres de familia revelaron que la propia directora les indicó que no podrán destituirla porque "tiene vara": "Ella, lamentablemente, no se quiere retirar a las buenas", sostuvo otra madre.