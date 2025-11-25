Sujeto intenta abusar de joven en la puerta de su casa en Cajamarca

Momento de terror vivió una joven durante la madrugada en la ciudad de Cajamarca, cuando un sujeto encapuchado intentó robarla y abusar de ella mientras ingresaba a su vivienda. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una casa cercana.

En las imágenes se aprecia cómo el sujeto corre hacia la joven, quien se disponía a abrir la puerta de su hogar, sin percatarse del peligro. El agresor la agarra por detrás y la manosea, arrastrándola varios metros de la entrada de su vivienda.

La víctima, que vestía un vestido blanco, llegaba tranquilamente a su casa cuando el sujeto la intercepta segundos antes de que pudiera ingresar. Otra cámara muestra cómo intenta alejarla de la zona, mientras ella forcejea para liberarse.

FAMILIAR EVITA TRAGEDIA

En su último intento de desesperación, la joven grita cuando el sujeto intentaba cargarla. Fueron estos pedidos de auxilio que alertaron a su tía, quien salió en su ayuda provocando que el sujeto huyera despavorido del lugar.

Los familiares ya presentaron la denuncia ante la comisaría de San José de Cajamarca, donde los agentes revisan minuciosamente las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con el paradero del agresor.