A golpes y botellazos: Abogado y fiscal pelean dentro de un restaurante en Casma

Un conocido restaurante en la provincia de Casma, región Áncash, se convirtió en un ring de box luego que un fiscal y un abogado protagonizaran una pelea al interior de local a puños, patadas y hasta botellazos.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron el hecho. El fiscal provincial de Casma, Erick Segura y el abogado Pedro Alva se encontraban compartiendo junto a dos mujeres y otro hombre, cuando empezaron una discusión.

Los ánimos se fueron caldeando entre el fiscal y el abogado, al punto de que el primero no dudó en romper una copa de vino en la mesa en un intento por intimidar a la otra persona, quien no dudo en responder con golpes, desatando un enfrentamiento.

LLEVADOS A LA COMISARÍA

Tras varios segundos de agresión mutua, trabajadores del restaurante lograron separar a Erick Segura y Pedro Alva, quienes fueron trasladados a la comisaría del sector. Al cierre de esta nota, se desconocen los motivos por los cuáles inició la pelea.