Ica: Bus que trasladaba a trabajadores agrícolas se estrella con poste de luz

Un grupo de trabajadores agrícolas vivió momentos de terror luego que el bus que los trasladaba terminara protagonizando un aparatoso choque a plena luz del día en la ciudad de Ica.

El vehículo que trasladaba a los trabajadores de campo iba a gran velocidad y terminó estrellándose contra un poste de luz en su trayecto rumbo al fondo pedregal ubicado en el distrito de Los Aquijes.

El accidente se produjo justo antes de ingresar al pedregal, lugar conocido por su producción agrícola en la zona. Como resultado de la colisión, al menos 5 personas resultaron heridas, pero afortunadamente no se han reportado fallecidos.

POLICÍA YA INVESTIGA

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional para auxiliar a los heridos y dar inicio a las investigaciones para determinar las causas del choque y las responsabilidades. Todo apuntaría a que al chofer se le habría vaciado los frenos.