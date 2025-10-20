Joven pierde 15 mil soles tras caer en estafa de pasajes aéreos baratos

Las estafas digitales se han vuelto cada vez más frecuentes en Perú, donde muchas personas caen al ingresar a páginas que prometen súper descuentos en productos o servicios. Recientemente, una joven fue víctima de fraude tras recibir una oferta de pasajes aéreos.

Lo que debía ser el inicio de una aventura se convirtió en una pesadilla. La joven recibió un mensaje de WhatsApp que le pedía descargar una aplicación para acceder a promociones de vuelos.

Según la madre de la víctima, la joven había planeado un viaje, pero por el alto costo de los pasajes decidió posponerlo. Sin embargo, recibió una llamada ofreciendo descuentos a través de una aplicación de dudosa procedencia. "Hicieron que descargara una aplicación para ofrecerle promociones de pasajes", indicó.

LE ROBARON 15 MIL SOLES

El estafador logró realizar múltiples transferencias bancarias en tres bancos distintos, sumando un total de 15 mil soles. La madre señaló que hasta el momento las entidades financieras no han asumido responsabilidad por lo ocurrido.

En lo que va del 2025, se han registrado más de 4 mil denuncias por delitos cibernéticos en Perú. Los delincuentes emplean cada vez nuevas modalidades de fraude, incluyendo el uso de inteligencia artificial para suplantar voces y engañar a sus víctimas.