Fundación Forge lanza “Tu Futuro”: entrenamiento laboral para jóvenes sin experiencia

El desempleo juvenil continúa siendo uno de los principales retos para el Perú. Según un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país ocupa el quinto lugar en el ranking de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Solo en Lima Metropolitana, más de 102 000 jóvenes se encuentran sin empleo, mientras que un 11,3 % está atrapado en trabajos precarios o informales, donde la falta de experiencia es una de las principales barreras para acceder a oportunidades formales.

Una propuesta para transformar vidas

Con el propósito de enfrentar esta problemática, la Fundación Forge ha puesto en marcha el programa “Tu Futuro”, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años que culminaron la secundaria. La iniciativa ofrece un entrenamiento laboral gratuito y totalmente virtual, que busca no solo facilitar el acceso a un empleo formal, sino también acompañar a los participantes en sus primeros ocho meses de adaptación al entorno de trabajo.

El programa pone énfasis en habilidades prácticas y también en competencias blandas, como la elaboración de un buen currículum, el manejo de entrevistas y la confianza para desenvolverse en procesos de selección. Testimonios como el de Natalie King, beneficiaria del programa, evidencian su impacto: gracias a la capacitación, logró superar sus temores en entrevistas y hoy está por culminar la carrera de Psicología mientras sostiene sus estudios con un empleo formal.

Los organizadores destacan que se trata de una oportunidad abierta a jóvenes de Lima, Callao y diversas provincias del país, sin importar si recién terminaron el colegio o si ya cursan estudios superiores. Para inscribirse y conocer más detalles, los interesados pueden ingresar a la página oficial: https://foundationforge.org/pe/tu-futuro/.