11/09/2025

Fundación Forge lanza “Tu Futuro”: entrenamiento laboral para jóvenes sin experiencia

El programa busca reducir la brecha de informalidad y acompaña a los participantes durante ocho meses en su adaptación al trabajo.



El desempleo juvenil continúa siendo uno de los principales retos para el Perú. Según un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país ocupa el quinto lugar en el ranking de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Solo en Lima Metropolitana, más de 102 000 jóvenes se encuentran sin empleo, mientras que un 11,3 % está atrapado en trabajos precarios o informales, donde la falta de experiencia es una de las principales barreras para acceder a oportunidades formales.

Una propuesta para transformar vidas

Con el propósito de enfrentar esta problemática, la Fundación Forge ha puesto en marcha el programa “Tu Futuro”, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años que culminaron la secundaria. La iniciativa ofrece un entrenamiento laboral gratuito y totalmente virtual, que busca no solo facilitar el acceso a un empleo formal, sino también acompañar a los participantes en sus primeros ocho meses de adaptación al entorno de trabajo.

El programa pone énfasis en habilidades prácticas y también en competencias blandas, como la elaboración de un buen currículum, el manejo de entrevistas y la confianza para desenvolverse en procesos de selección. Testimonios como el de Natalie King, beneficiaria del programa, evidencian su impacto: gracias a la capacitación, logró superar sus temores en entrevistas y hoy está por culminar la carrera de Psicología mientras sostiene sus estudios con un empleo formal.

Los organizadores destacan que se trata de una oportunidad abierta a jóvenes de Lima, Callao y diversas provincias del país, sin importar si recién terminaron el colegio o si ya cursan estudios superiores. Para inscribirse y conocer más detalles, los interesados pueden ingresar a la página oficial: https://foundationforge.org/pe/tu-futuro/.


