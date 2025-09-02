Tacna: hombre le arrancó un ojo y apuñaló más de 40 veces a su hermanastra

Un nuevo caso de violencia extrema ha conmocionado a la ciudad de Tacna, donde un hombre asesinó brutalmente a su hermanastra dentro de la vivienda en la que compartían en el distrito Gregorio Albarracín.

Según las primeras investigaciones, personal de Serenazgo ingresó al inmueble tras detectar un charco de sangre en la vereda. Al ingresar, hallaron al agresor cubierto de sangre y aferrado a los cabellos de la víctima, quien yacía sin vida.

El atacante fue identificado como Cristian Alonso López Taquilla, quien fue detenido en el lugar del crimen. La víctima, Fresia Verónica Quispe Taquilla, presentaba múltiples heridas en el cuerpo.

LE ARRANCÓ UN OJO

De acuerdo con la necropsia, recibió al menos 43 puñaladas, además de haber sido atacada con un palo, un taladro y otras herramientas. Incluso, el agresor le arrancó un ojo con un alicate.

Durante la intervención, el sujeto opuso resistencia y se aferró al cuerpo de la víctima mientras agentes policiales y personal de Serenazgo intentaban reducirlo. Finalmente, fue trasladado a la comisaría.

El móvil del crimen aún no está esclarecido. Sin embargo, fuentes policiales señalaron que, ya en el calabozo, el detenido aseguró que buscaba “sacarle el demonio” a su hermanastra.