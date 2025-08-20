Asesinan a mujer y prenden fuego a su departamento para desaparecer su cuerpo

Un nuevo caso de crimen a conmocionado a Tacna. Una mujer fue asesinada dentro del departamento que alquilaba y, posteriormente, la vivienda fue incendiada para desaparecer su cuerpo.

La víctima fue identificada como María del Rosario Romero Flores, madre de 30 años, quien solía compartir en redes sociales momentos felices junto a su hijo de 13 años. Sin embargo, su vida fue apagada brutalmente en un crimen que ha estremecido a la ciudad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer recibió varias puñaladas en el interior de su vivienda, ubicada en el conjunto habitacional Alfonso Ugarte, en el distrito Gregorio Albarracín. Su cuerpo fue hallado tras el reporte de un incendio por parte de un sereno.

Bomberos y personal municipal ingresaron al domicilio, donde se encontraron con la macabra escena: el cadáver de María, parcialmente carbonizado y sin prendas de la cintura hacia abajo, lo que hace sospechar además de un posible ataque sexual.

CAPTURA DE SOSPECHOSO

Las autoridades presumen que el incendio fue provocado por quine sería su asesino con la intención de eliminar evidencias. La Policía de Tacna informó que existen tres sospechosos, uno de los cuales ya fue capturado.

Tras conocerse el crimen, familiares y amigos de la víctima realizaron una protesta exigiendo justicia y mayor celeridad en las investigaciones para evitar que el caso quede impune. En tanto, la Fiscalía y la PNP continúan recabando pruebas en la escena del crimen.