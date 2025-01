¿Es obligatorio el Registro Militar en los peruanos?

Desde 2008 entró en vigencia una nueva ley del servicio militar, en la que ya no era necesario tramitar la libreta militar para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI). Este cambio generó confusión en la población y, actualmente, son muy pocas las personas que poseen dicho documento.

Sin embargo, la inscripción militar sigue siendo obligatoria según la Ley 29248, y los jóvenes tienen plazo para realizar el trámite desde que cumplen 17 años hasta días antes de cumplir los 18. De no cumplir con esta obligación, se impone una multa de 267,50 soles.

Poca información perjudica a los jóvenes

El equipo de ¡Paren todo! permaneció una hora frente a la oficina de Registro Militar, ubicada en el jirón Áncash, en el Cercado de Lima. Durante este tiempo, solo dos jóvenes acudieron para realizar la inscripción correspondiente.

Es importante destacar que lo único que ha cambiado es que no contar con el carné militar no impide obtener el DNI; sin embargo, ello no exime del pago de una multa monetaria.