Zambrano y Trauco se pronuncian tras denuncia por abuso sexual: “Estoy a disposición de las autoridades”

Los futbolistas Carlos Zambrano y Miguel Trauco se pronunciaron públicamente tras la denuncia por presunta violencia sexual que involucra a tres jugadores de Alianza Lima, hechos que habrían ocurrido en Montevideo. A través de redes sociales, ambos rechazaron categóricamente las acusaciones, explicaron las razones de su silencio inicial y aseguraron que colaborarán con las autoridades para el esclarecimiento del caso.

La denuncia se hizo pública el jueves, señalando a Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Hasta ese momento, solo Peña había emitido un descargo; sin embargo, este viernes, Trauco y Zambrano difundieron comunicados en los que expresaron sentirse tranquilos y rechazaron las acusaciones en su contra.

DESCARGOS Y PEDIDO DE ESCLARECIMIENTO

En su pronunciamiento, Miguel Trauco señaló que decidió guardar silencio para informarse formalmente sobre el contenido de la denuncia y afirmó sentirse tranquilo respecto a lo sucedido. El lateral lamentó la exposición mediática desproporcionada, indicó que el caso ha afectado a su familia y entorno cercano. “Me pongo a total disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea necesario y confío en que el desarrollo del proceso permitirá que los hechos se aclaren de manera objetiva”, se lee el comunicado.

Por su parte, Carlos Zambrano difundió un comunicado en términos similares, en el que negó rotundamente cualquier imputación delictiva en su contra y cuestionó la difusión de versiones parciales e inexactas. “Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos”, escribió el defensa.