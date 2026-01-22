Vecinos de Jicamarca protestan por falta de agua potable

El acceso al agua potable, un recurso esencial para la vida, sigue siendo una carencia para miles de familias en Lima. Esta situación quedó en evidencia en Jicamarca, donde vecinos salieron a las calles para protestar por la falta del servicio, asegurando que hasta el momento no cuentan con agua pese a las promesas realizadas por Sedapal y autoridades del sector Vivienda.

La manifestación se registró luego de que los pobladores denunciaran el incumplimiento de los compromisos asumidos durante una reunión en el Ministerio de Vivienda, en la que —según indicaron— se acordó el restablecimiento del suministro gratuito.

“Estamos pidiendo que se restablezca el agua gratuitamente, ese fue el compromiso que hizo Sedapal. Hemos conversado con el presidente de Sedapal y el ministro, pero en este momento no tenemos agua”, declaró un representante vecinal.

Ante la desesperación por la falta del recurso hídrico, más de 200 vecinos decidieron bloquear una vía principal de la zona como medida de protesta, lo que generó un intenso tráfico vehicular por más de una hora. Los manifestantes advirtieron que, de no obtener una respuesta concreta, radicalizarán sus acciones.

AMENAZAN CON PROTESTAR EN LA ATARJEA

Los dirigentes vecinales aseguraron que más de 100 mil personas se encuentran afectadas en Jicamarca y anunciaron que, si no se restablece el programa de agua gratuito, trasladarán su protesta hasta la planta de tratamiento de agua La Atarjea. “Si el día martes no se restablece el programa de agua gratuito, más de 15 mil personas iremos a protestar a La Atarjea, para que se cumpla el acuerdo”, afirmó un representante vecinal.

Durante la protesta, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para resguardar la zona y liberar la vía bloqueada, mientras los vecinos reiteraron su pedido urgente a las autoridades para garantizar el acceso al agua potable, un servicio básico que aseguran se les viene negando desde hace meses.