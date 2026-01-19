Raspadillas en la mira por posible uso de hielo industrial

Durante el verano, las raspadillas se convierten en uno de los postres más consumidos al paso en Lima; sin embargo, el origen del hielo y la calidad de los insumos utilizados han generado preocupación por los posibles riesgos para la salud de los consumidores que son niños y jóvenes.

Un equipo del programa “Paren Todo” realizó un recorrido por diversas calles de la capital para verificar cómo se elaboran las raspadillas y qué tipo de hielo se utiliza, ante la alerta de que en algunos casos los comerciantes podrían estar usando hielo industrial para la elaboración de este producto que se vende entre 2 y 5 soles.

Algunos vendedores aseguraron que preparan el hielo de manera artesanal, utilizando sus propios refrigeradores y trasladándolo luego en envases para su distribución mediante máquinas raspadoras, aunque esta práctica no se cumple de forma generalizada en todos los puntos de venta.

PRÁCTICAS INSALUBRES EN FÁBRICAS DE HIELO

La investigación periodística también reveló graves irregularidades en una fábrica de hielo ubicada en la avenida México, en La Victoria, donde se observó que los bloques de hielo son arrastrados por el suelo antes de ser distribuidos a los comerciantes, una práctica que no cumple con las mínimas condiciones sanitarias.

Especialistas advirtieron que el uso de hielo industrial, colorantes contaminados y la manipulación inadecuada pueden provocar problemas gastrointestinales e infecciones, poniendo en riesgo la salud de quienes consumen raspadillas, uno de los productos más demandados durante la temporada de calor.