¡Tenga cuidado!: Venden bloqueadores vencidos y "bamba" en av. Aviación

Un equipo de Paren Todo llegó hasta la avenida Aviación, en donde puso en evidencia la existencia de una red ilegal dedicada a la venta de bloqueadores solares vencidos o incluso "bambeados", poniendo en riesgo la salud de los veraneantes.

Nuestro reportero Lucho Santos se hizo pasar por cliente y logró sacar información a uno de los comerciantes de la zona, quien vendía productos vencidos y confesó abiertamente que varios vendedores de bodegas y hasta de farmacias acuden al lugar para comprarles.

"Esto lo llevan para el Centro de Lima, para todos los malls que tú puedas ver por ahí, también te lo llevan. Para todo, hasta a las farmacias nosotros les vendemos, pero ya tú sabes que eso es picante", dijo.

¿A CUÁNTO LOS VENDEN?

Los productos adulterados que llevan los logos de reconocidas marcas son ofertados en diversos precios, desde los 2 soles hasta 4 soles con 50 céntimos. Una rebaja considerable considerando los precios en tiendas autorizadas, pero que pueden llegar a perjudicar seriamente su piel.