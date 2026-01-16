Vecinos de Chosica cansados de limitaciones en servicio de agua: Solo tienen durante una hora

Vecinos del distrito de Chosica alzaron su voz de protesta y denunciaron las constantes limitaciones que sufren en el servicio de agua potable, el cual les impide desarrollar sus actividades diarias con normalidad.

En declaraciones para Paren Todo, uno de los habitantes señaló que solo tienen acceso al líquido elemento durante una hora o incluso media hora, motivo por el cuál se ven obligados a llenar baldes para el resto del día.

"Acá en Chosica hay (agua) una hora o media hora y eso es algo con lo que no podemos estar. Al margen de todo eso, no tenemos las comodidades como debe de ser, los servicios higiénicos todos sucios, hay mucha gente y muchos niños que se están enfermando, es algo indignante", indicó un vecino a nuestro reportero Lucho Santos.

RECOGEN AGUA DE RÍO

En un acto de completa desesperación ante la necesidad, una residente se ve obligada a recoger las aguas contaminadas del río, poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares: "Me da pena que el alcalde no nos quiera ayudar con el agua", sostuvo la habitante.