Puente San Roque en estado de abandono: Enormes huecos, mallas oxidadas y sin luz

Vecinos y transeúntes denunciaron que el puente San Roque, el viaducto que conecta los distritos de Lurigancho-Chosica y Ate Vitarte, se encuentra en un completo estado de abandono y representa un riesgo para quienes cruzan diariamente.

Las cámaras de Paren Todo llegaron hasta el lugar en mención y pudieron corroborar la presencia de huecos en la plataforma, uno de ellos tan grande como para que un menor de edad pueda terminar cayendo. Asimismo, se evidenciaron mallas oxidadas y otros desperfectos.

"Mira cómo está nuestro puente, en cualquier rato, dios no quiera, y un niño o una persona adulta (mayor) se cae y se va para adentro. Un chiquito o un bebé hasta pasa por ahí (por el hueco) su pie", señaló una vecina.

FALTA DE ALUMBRADO

A los ya mencionados problemas estructurales del puente se suma la falta de alumbrado público en el lugar, una situación que lamentablemente es aprovechada por los delincuentes, quienes acuden a este punto en horas de la noche para robar.