¡Paren todo!

15/01/2026

Chorrillos: Denuncian cobros irregulares en playa Agua Dulce

Vecinos y bañistas denunciaron que personas ajenas a la Municipalidad de Chorrillos vienen cobrando entre 4 y 10 soles por permitir el ingreso con vehículos.



Vecinos y bañistas de la playa Agua Dulce, ubicado en el distrito de Chorrillos, denunciaron que personas ajenas a la Municipalidad vienen realizando cobros irregulares para ingresar a dicho lugar y por estacionar sus vehículos.

En declaraciones para Paren Todo, uno de los visitantes denunció que algunas personas vienen cobrando entre 4 y 10 soles a los veraneantes por el servicio de estacionamiento, pese a que no son trabajadores municipales.

"El cobro que están haciendo aquí en Chorrillos es ilegal. A la señora (que hace los cobros) yo le dije que si hay o no hay una ordenanza municipal. Es 4 soles y 10 soles (la tarifa), yo les he llamado la atención y los he grabado para denunciarlos", señaló.

Nuestro reportero Lucho Santos intentó entrevistar a la mujer en cuestión para preguntarle por qué viene efectuando dichos cobros. Sin dar mayores detalles, la fémina alegó que sí trabaja para el Municipio de Chorrillos, pese a que no vestía el chaleco e implementos correspondientes.

SIN BAÑOS

A esta problemática se le suma la ausencia de servicios higiénicos operativos en la playa. Los veraneantes denunciaron que los baños no cuentan con agua, además de la falta de limpieza.


Temas Relacionados: ChorrillosCobros IrregularesLocalesParen TodoPlaya Agua Dulce

También te puede interesar:

BANNER LATERAL ENERO2026 2