Chorrillos: Denuncian cobros irregulares en playa Agua Dulce

Vecinos y bañistas de la playa Agua Dulce, ubicado en el distrito de Chorrillos, denunciaron que personas ajenas a la Municipalidad vienen realizando cobros irregulares para ingresar a dicho lugar y por estacionar sus vehículos.

En declaraciones para Paren Todo, uno de los visitantes denunció que algunas personas vienen cobrando entre 4 y 10 soles a los veraneantes por el servicio de estacionamiento, pese a que no son trabajadores municipales.

"El cobro que están haciendo aquí en Chorrillos es ilegal. A la señora (que hace los cobros) yo le dije que si hay o no hay una ordenanza municipal. Es 4 soles y 10 soles (la tarifa), yo les he llamado la atención y los he grabado para denunciarlos", señaló.

Nuestro reportero Lucho Santos intentó entrevistar a la mujer en cuestión para preguntarle por qué viene efectuando dichos cobros. Sin dar mayores detalles, la fémina alegó que sí trabaja para el Municipio de Chorrillos, pese a que no vestía el chaleco e implementos correspondientes.

SIN BAÑOS

A esta problemática se le suma la ausencia de servicios higiénicos operativos en la playa. Los veraneantes denunciaron que los baños no cuentan con agua, además de la falta de limpieza.