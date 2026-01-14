Obtención de citas y medicinas se vuelve un ‘calvario’ para asegurados

Continúan las denuncias de los asegurados sobre la atención en los hospitales públicos de la capital, donde relatan el verdadero viacrucis que enfrentan para conseguir una cita médica y acceder a los medicamentos que requieren.

Una paciente afectada relató que aguardó varios meses por una cita quirúrgica en el Hospital Edgardo Rebagliati, pero al llegar se llevó la sorpresa de que su atención fue reprogramada por dos meses más, situación que —según denunció— pone en riesgo su salud.

Otra asegurada señaló que, en este mismo hospital, busca una cita desde julio del año pasado y, hasta la fecha, no ha recibido una fecha concreta. “Estoy en dos listas de espera y me dijeron que en ninguna hay cupo”, afirmó.

La problemática también alcanza al personal médico. Según testimonios recogidos, tampoco logran atenderse dentro del sistema. A ello se suman denuncias por mala atención, abandono de los centros médicos y servicios deficientes, lo que incrementa la frustración de los asegurados.

ESCASEZ DE MEDICAMENTOS

Otro de los reclamos recurrentes es la escasez de medicamentos, especialmente aquellos de uso especializado. “Me dijeron que desde hace 15 días no hay medicamentos, no hay en farmacia”, señaló una paciente, quien advirtió que la falta de insumos agrava la situación de quienes dependen de tratamientos continuos.