Mujer encara a José Jerí por salud de su esposo baleado por extorsionadores: “No puede trabajar”

La inseguridad ciudadana en Lima volvió a quedar expuesta durante un acto público encabezado por el presidente de la República, José Jerí, cuando una mujer, visiblemente afectada, interrumpió el evento para pedir ayuda por la crítica situación de su esposo, víctima de la delincuencia armada en la capital.

Entre gritos de desesperación, la mujer logró acercarse al mandatario para contarle que su esposo, chofer de transporte público, fue baleado hace cinco meses durante un ataque criminal y, desde entonces, no ha podido volver a trabajar debido a la gravedad de sus lesiones. Según relató, la familia enfrenta serias dificultades económicas y médicas.

ENDEUDADA POR LA SALUD DE SU ESPOSO

En un primer momento, el personal de seguridad del Estado intentó impedir que la mujer se aproximara al jefe de Estado; sin embargo, el propio presidente Jerí autorizó que se le permitiera hablar, escuchando directamente su testimonio en medio del evento oficial.

Durante el breve diálogo, la mujer solicitó apoyo urgente para cubrir tratamientos médicos, terapias y medicamentos, señalando que la empresa donde laboraba su esposo asuma la mayoría de gastos. “Necesita terapias, necesita medicina, por favor ayúdenos”, expresó frente al presidente, mientras reclamaba acciones concretas contra la violencia que golpea a Lima.