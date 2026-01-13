Usuarios preocupados ante paro de transporte público mañana miércoles

Este miércoles 14 de enero, miles de buses de más de 100 empresas de transporte público del Callao y Lima no saldrán a operar como medida de protesta frente a la ola criminal y las extorsiones que vienen afectando gravemente al sector y ha llevado a un nuevo paro de transportistas.

Ante este escenario, miles de ciudadanos expresan su preocupación por la ausencia de buses en las principales vías, situación que dificultará su traslado hacia centros de trabajo, estudios y actividades diarias. Si bien muchos usuarios respaldan la paralización del 100% del transporte formal, también crece la incertidumbre, especialmente para quienes deben movilizarse en horas de la noche.

Frente a la paralización, una gran parte de la población evalúa optar por otros sistemas de transporte, como el Metropolitano, el Tren Eléctrico, así como el uso de taxis y colectivos, con el objetivo de llegar a sus destinos pese a la suspensión del servicio regular.

TRANSPORTISTAS RESPONSABILIZAN AL GOBIERNO POR LA INSEGURIDAD

Dirigentes gremiales, choferes y cobradores del transporte público manifestaron su profunda preocupación por el avance de la criminalidad, asegurando que el Gobierno no toma medidas contundentes ni inmediatas para frenar la inseguridad que golpea al sector. En total, más de 120 mil unidades formales acatarán el paro, afectando a usuarios de Lima norte, sur, este, oeste, centro y el Callao.