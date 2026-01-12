Lluvias intensas causan inundaciones y huaicos en varias regiones

Intensas lluvias se vienen registrando en diversas regiones del país, generando temor entre la población ante posibles inundaciones, derrumbes y desbordes de ríos y quebradas, lo que ha puesto en alerta a las autoridades y a miles de familias.

En el Vraem, las precipitaciones extremas han provocado huaicos y deslizamientos, manteniendo en vilo a la población. Estos eventos han ocasionado grandes pérdidas materiales, generando angustia entre los residentes de las zonas afectadas.

Un caso crítico se registra en San Francisco de Ayna, donde el río incrementó peligrosamente su caudal, amenazando con destruir viviendas ubicadas en la ribera, lo que obligó a varias familias a mantenerse en constante vigilancia.

Otra de las zonas seriamente afectadas es la carretera que conecta el Vraem con Ayacucho, la cual quedó interrumpida por deslizamientos de tierra, dejando a decenas de conductores y pasajeros atrapados, sin acceso a alimentos ni ayuda inmediata.

En tanto, en Trujillo, una lluvia que se prolongó por más de siete horas inundó el Centro Histórico y los alrededores de la Universidad Nacional de Trujillo. El temor se apoderó de los vecinos, quienes recuerdan los huaicos de 2017 y el reciente impacto del ciclón Yaku.

Ante esta situación, muchas familias salieron a las calles con escobas y baldes para retirar el agua acumulada en veredas y viviendas, intentando evitar mayores inundaciones.

Asimismo, Cajamarca también resultó afectada por las fuertes lluvias, algunas acompañadas de intensa granizada, lo que llevó a declarar en emergencia varios distritos, dejando a comerciantes y familias damnificadas.

Las precipitaciones no solo causaron daños en viviendas, sino que también interrumpieron vías de comunicación clave entre ciudades cajamarquinas, dificultando el tránsito y el abastecimiento de productos.

GOBIERNO DECLARA EMERGENCIA EN 20 REGIONES

Ante este panorama, el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 382 distritos de 20 departamentos, con el objetivo de ejecutar acciones inmediatas que permitan reducir los riesgos y atender a la población afectada por las intensas lluvias.