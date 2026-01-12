Chosica en alerta por posible desborde del río Rímac ante lluvias

Cada año, ante la presencia de lluvias en la sierra central, los vecinos de Lurigancho–Chosica viven con preocupación por el posible desborde de quebradas y del río Rímac, situación por la cual han solicitado que se declare en emergencia el distrito.

Las zonas más vulnerables se ubican en las orillas del río Rímac, donde cientos de familias se encuentran en riesgo debido al incremento del caudal. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2017, cuando un desborde provocó graves daños materiales en la zona.

En aquella oportunidad, numerosas viviendas ubicadas en la ribera del río quedaron sepultadas o colapsaron, obligando a muchas familias a abandonar sus hogares. A pesar del tiempo transcurrido, el temor persiste y cada año los vecinos exigen medidas de prevención frente a la temporada de lluvias.

Por temor a una nueva crecida del río Rímac, varias familias han instalado costales de arena alrededor de sus viviendas. Sin embargo, aseguran que estas acciones no son suficientes, ya que hasta el momento no se ha realizado la limpieza ni la descolmatación del río ni de las quebradas por parte del Gobierno.

“Estamos más preocupados porque no vemos intervención del Gobierno central. Todos los años vivimos con miedo por lo que pueda suceder”, expresó un vecino, quien exhortó a las autoridades a tomar acciones inmediatas para evitar una tragedia similar a la de años anteriores.

Los vecinos también hicieron un llamado al alcalde de Lurigancho–Chosica para que se adopten medidas preventivas ante un eventual desborde del río Rímac. Aseguran que han solicitado reiteradamente trabajos de prevención, pero la municipalidad les ha indicado que se trata de una competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

ALCALDE PIDE APOYO AL GOBIERNO CENTRAL

Por su parte, el alcalde Oswaldo Vargas solicitó ayuda al Gobierno central, señalando que desde hace varios años espera la ejecución de proyectos de prevención en la ribera del río Rímac en Chosica, así como en otras zonas de Lima Este.