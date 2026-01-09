Rímac: Vecinos denuncian que solo tienen agua hasta las 10 de la mañana

Un grupo de vecinos de la Villa Fátima, ubicada en el distrito del Rímac, alzó su voz de protesta y denunció constantes interrupciones en el servicio de agua potable, el cuál suele escasear la mayor parte del día en la zona.

En declaraciones para Paren Todo, una de las vecinas expresó su incomodidad ante esta situación y precisó que únicamente tienen acceso al líquido elemento hasta las 10 de la mañana, motivo por el cuál siempre tienen que estar llenando baldes para el resto del día.

"Como dice la señora, viene el agua hasta las 10 de la mañana máximo, y a veces también no viene. En mi casa somos dos personas nada más, mi esposo y yo y pagamos 75 soles del agua", señaló una habitante del sector en diálogo con nuestro reportero Lucho Santos.

SUBE EL PRECIO DEL AGUA

Cabe precisar que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) confirmó que a partir de este mes se aplicará un incremento de hasta el 12% en la tarifa del agua potable para Lima y Callao.