SJM: Delincuente se fue con las manos vacías tras intento fallido de asalto a mujer en bodega

En el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), una mujer se salvó de convertirse en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que un delincuente intentara arrebatarle su teléfono celular.

El hecho ocurrió a plena luz del día al interior de una bodega en la zona de Pamplona Alta. Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que el facineroso ingresa a la tienda para asaltar a la mujer, quien esperaba ser atendida en el negocio.

El criminal saca un arma y amenaza a la fémina para que no ponga resistencia, sin embargo, la víctima empezó a gritar y forcejear con el sujeto, mientras esperaba alguna ayuda por parte de los trabajadores del negocio.

QUISO LLEVARSE DINERO

Los empleados intentaron intervenir, pero el hampón los amenazó de muerte con su arma. Al ver que la mujer no soltaba su teléfono, exigió a los trabajadores que le entreguen las ganancias del día. Después de varios minutos y ante el temor de que más personas aparezcan, el delincuente optó por retirarse con las manos vacías.